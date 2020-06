Um 60 Euro durch ganz Ostösterreich

Das Burgenland ist von allen Bundesländern die ländlichste Region. Daher ist das Top-Jugendticket auch von ganz großer Bedeutung. Andere Bundesländer sind noch lange nicht soweit", erklärte Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) bei der Vorstellung der neuen Jahresnetzkarte, mit der Jugendliche ab sofort mobiler sein können.

Um 60 Euro pro Jahr können sie die gesamte Verkehrsverbund-Ostregion (VOR) befahren. Das Ticket gilt für das Burgenland, Wien und Niederösterreich und ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln rund um die Uhr gültig.

Umdenken Mit diesem Jugendticket will man aber nicht nur die Mobilität der jungen Menschen unterstützen, es soll letztlich auch dazu dienen, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen.

"Wir müssen mit dem Umdenken bei den Jungen anfangen. Ein Pendler, der schon 20 oder 30 Jahre mit dem Auto zur Arbeit fährt, wird diese Gewohnheit nicht mehr ablegen", sagt Niessl.

Erhältlich ist das Jugendticket in den Direktionen der Schulen. Lehrlinge können es ab sofort in allen Bezirksstellen der Arbeiterkammer beziehen. "Da nicht alle 3000 Lehrlinge im September in den Berufsschulen sind, haben wir die Abwicklung für die Ausstellung des Top-Jugendtickets übernommen", erklärt AK-Präsident Alfred Schreiner, der sich freut, dass die Politik dieser langjährigen Forderung der AK nachgekommen ist.