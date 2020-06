Uhudler statt Wurstsemmel

Doch aller Anfang war schwer und neben viel schweißtreibender Arbeit erwarteten die "Zuagroasten" auch Ressentiments aus der Bevölkerung. "Wir wurden von Anfang an nicht mit offenen Armen aufgenommen und das hat sich bis heute nicht geändert. Viele glauben, wir arbeiten gegen sie."

Für den rauen Wind, der ihnen in der Gemeinde entgegen bläst, machen sie einerseits ihren "Promistatus", andererseits ihre politische Gesinnung verantwortlich. "Eva ist Vize-Bezirksparteivorsitzende der SPÖ. Heiligenbrunn ist hingegen eine tiefschwarze Gemeinde. Da hat man es nicht leicht."

Dabei seien sie gekommen, um als "Gestalter" zu arbeiten und so die Gegend aufzuwerten. "Die Jungen gehen alle weg und kommen nicht mehr zurück. Der Tourismus ist das Einzige, das das Südburgenland retten kann", ist der Schauspieler überzeugt. Doch dafür müsse man den Leuten auch etwas bieten, nur so könne man Touristen anziehen. "Die größte Ressource von Heiligenbrunn ist das Kellerviertel. Die Kellerstöckl sollten alle Übernachtungen anbieten, aber das dürfen sie nicht. Das gehört geändert", meint Weinek .

Um der Gemeinde neues Leben einzuhauchen hat er im Mai die Initiative Kellerviertel gegründet. "Wir wollen ein Museum errichten, in dem es nicht nur Sachen zum Anschauen gibt, sondern der Gast aktiv etwas tun kann. Erst vor wenigen Tagen haben wir zugesagt bekommen, dass das Projekt zu 100 Prozent vom Land gefördert wird." Im Sommer 2015 soll eröffnet werden. Da das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, wolle er dazu nicht mehr sagen. Nur so viel sei verraten: "Man sollte alles dafür tun, dass es den Leuten hier gefällt."