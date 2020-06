Übers Dach in den Tresorraum

Die Einbrecher kommen immer wieder auf neue Ideen. Wird ihnen das Aufbrechen an der Vorder- oder Hinterfront zu gefährlich, dann kommen sie von oben. So geschehen am vergangenen Wochenende in Gols in der Zeit vom 29. November, 18.15 Uhr bis 1. Dezember, 5.50 Uhr, berichtet die Polizei. Über die Feuerleiter stiegen die Unbekannten auf das Dach eines Lebensmittelmarktes in Gols im Bezirk Neusiedl am See.

Der Bruch dürfte nicht einfach gewesen sein. Die Täter mussten nämlich das Blechdach aufschneiden und konnten erst dann in den Umkleideraum steigen, der sich neben dem Büro befindet, wo der Tresor steht. Indem die Gipskartonwand zum Büro durchgestemmt wurde, gelangten die Täter an die Rückseite des Tresors. "Offensichtlich hatten die Täter Ortskenntnisse", sagt ein ermittelnder Polizist im KURIER-Gespräch. Wann genau der Einbruch stattfand, konnte der Polizist nicht sagen. "Aber hier waren Profis am Werk, die auch technisch bestens ausgerüstet waren". Denn einen normalen Winkelschleifer hätten die Anrainer sicher gehört.

Die Nachbarn, die nur wenige Meter neben dem Lebensmittelmarkt wohnen, haben nichts bemerkt. "Ich hab’ keinen tiefen Schlaf, aber mir wäre nichts Außergewöhnliches aufgefallen", sagt die 32-jährige Sabine G.