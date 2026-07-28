Lösung gefunden: Keine Pause für Lehrlinge im Burgenland

Die überbetriebliche Lehrausbildung im Burgenland wird trotz Verzögerungen im Vergabeverfahren ohne Unterbrechung fortgesetzt. 101 Jugendliche aus Eisenstadt und Neusiedl, die von einer zehnwöchigen Pause betroffen gewesen wären, können ihre Ausbildung vorübergehend im Burgenländischen Schulungszentrum (BUZ) in Neutal fortsetzen.

In Eisenstadt und Neusiedl kann die Ausbildung von Anfang August bis Mitte Oktober nicht weitergeführt werden, da die Maßnahme nicht rechtzeitig neu vergeben wurde. Hintergrund sind ein erfolgreicher Einspruch der Wirtschaftskammer, eine aus Qualitätsgründen zurückgezogene Ausschreibung sowie eine einstweilige Verfügung. Laut AMS soll die Ausbildung in Eisenstadt und Neusiedl mit 12. Oktober wieder aufgenommen werden. Möglich wird die Übergangslösung durch einen bestehenden Vertrag mit dem BUZ Neutal.