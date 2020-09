U-Ausschuss zur Commerzialbank: Liste der Verfahrensrichter fertig

Die Liste mit den Vorschlägen für den Verfahrensrichter im Untersuchungsausschuss in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg (cb) ist fertig, teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Montag mit. Die sieben Personen auf der Liste würden nun auf die persönlichen Voraussetzungen überprüft. Am kommenden Freitag werde die Präsidialkonferenz über ihren Wahlvorschlag entscheiden, so Dunst.

Die Liste wurde laut der Landtagspräsidentin bereits allen Landtagsklubs übermittelt und ist auch auf der Webseite des burgenländischen Landtags abrufbar. Mit Walter Pilgermair, dem Verfahrensrichter im Hypo-U-Ausschuss war, befindet sich auch ein prominenter Name auf der Liste.

Gewählt wird der Verfahrensrichter und -anwalt in der ersten Sitzung des U-Ausschusses. Diese könnte Ende September stattfinden, betonte Dunst.