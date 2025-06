Typisierung rettet Leben: „Kleiner Aufwand, der Großes bewirken kann“

„Ich kann nur jedem empfehlen, sich auch typisieren zu lassen“, sagte die 29-Jährige, nachdem sie am Dienstag mit einer Urkunde als kleines Dankeschön überrascht wurde. Sie hatte sich bereits 2020 mit einem einfachen Wangenabstrich bei der Organisation „Geben für Leben“ registriert.

Dann, im Frühjahr 2025, kam der Anruf: Es gebe eine mögliche Übereinstimmung. Eine weitere Testung brachte schließlich absolute Klarheit: Viktoria ist HLA-ident mit einem jungen Patienten aus Uruguay.

„Hoffnung auf Zukunft“

Vier Stunden dauerte die Entnahme im Wiener AKH. Im Anschluss wurde die junge Frau für ihren Einsatz geehrt. Dass es in ihrer Familie selbst einen Anlassfall gibt, machte die Entscheidung für Viktoria noch bedeutsamer. „Dieser geringe Aufwand kann einer anderen Person Hoffnung auf eine gesunde Zukunft schenken“, so ihre klare Botschaft an alle, die über eine Typisierung nachdenken.