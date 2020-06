Tückische Ruhe vor dem Sturm

In Podersdorf sind dabei immer die Surfer und Kiter ein großes Thema – gilt der Badeort doch als Mekka der Wellenreiter. "Das Kitesurfen ist ein Breitensport geworden. Die sind praktisch immer am See, wenn es möglich ist. Vergangenes Jahr waren sie sogar am Heiligen Abend draußen. Für die wird es ab 5, 6 Beaufort erst interessant", weiß der Postenkommandant aus Erfahrung.

Dabei muss laut Seen- und Flussverkehrsordnung das Fahrverhalten – auch von Surfern und Kitern – so angepasst werden, dass man noch vor Eintritt der Gefahr das Ufer erreicht. Die Wassersportler bewegen sich oft im rechtlichen Graubereich.

"99 Prozent der in Seenot geratenen Personen haben diese selbst verschuldet, weil sie den See unterschätzen und die Sturmwarnung nicht ernst genug nehmen", sagt Schwarzbauer.

Oft finden sich die Betroffenen nur 100 Meter vom Ufer entfernt. "Die sind zum Greifen nah, man hört sie schreien und dennoch haben sie keine Chance, alleine ans Ufer zu gelangen. Die Wellen sind oft bis zu zwei Meter hoch, man verliert den Boden unter den Füßen, und der Südwestwind treibt sie immer weiter auf den See hinaus", schildert der Polizist. In Panik würden die Menschen um sich schlagen, ihre Kräfte lassen nach. Richtiger wäre, sich möglichst flach hinzulegen und am Surfbrett oder Kite festzuhalten bis Hilfe naht.

"Wir können nur immer wieder an die Eigenverantwortung appellieren, den See wirklich zu meiden, wenn die Vorwarnstufe bzw. die Sturmwarnung ausgelöst ist, das Wetter schlägt hier blitzschnell um, die Folgen sind oft lebensgefährlich", unterstreicht Schwarzbauer die Gefahr.

Sturm: Es zählt Eigenverantwortung Die rechtliche Grundlage für das richtige Verhalten am See bei Sturmwarnung findet man in der Seen- und Fluss-Verkehrsordnung. Diese besagt, dass Fahrzeuge bzw. Schwimmkörper (darunter fallen Surfbretter und Kites) unter der Führung einer hiefür befähigten sowie geistig und körperlich geeigneten Person (Schiffsführer) stehen müssen. Diese haben sich über das Vorhandensein von Sturmwarneinrichtungen und die Art ihrer Signalgebung zu informieren. Falls ein aufkommender Sturm angezeigt wird, müssen Schiffsführer ihr Fahrverhalten so einrichten, dass sie noch vor Eintritt der Gefahr einen Hafen oder ein zum Landen geeignetes Ufer sicher erreichen.