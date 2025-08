Trotz zwei aktueller Pleiten: Weniger Insolvenzen im Burgenland

„Diese Zahlen zeigen, dass unsere kontinuierliche und vorausschauende Wirtschaftspolitik greift“, betonte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann in einer Aussendung des Landes. Das Burgenland sei ein „verlässlicher Standort mit Perspektive“.

Neben der Unternehmensförderung – im Juni wurden rund sieben Millionen Euro für Betriebe freigegeben – verweist das Land auf deren volkswirtschaftlichen Hebeleffekt. „Mit jedem Euro an Unterstützung werden sechs Euro an privaten Investitionen aktiviert“, so Schneemann. Insgesamt sollen so 528 Arbeitsplätze abgesichert und 73 neue geschaffen werden, heißt es vom Land.