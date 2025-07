Trickdiebstahl in Trafik: Täter mit 6.000 Euro auf der Flucht

Am vergangenen Samstag gegen 11 Uhr kam es in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) zu einem dreisten Trickdiebstahl in einer Trafik. Ein bislang unbekannter Mann verwickelte die anwesende Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch, während ein zweiter Täter unbemerkt das Geschäft betrat.