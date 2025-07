Zukunft des Neusiedler Sees: Tourismus, Nutzungskonflikte, Klimawandel

Wie soll der Tourismus in der Region Neusiedler See künftig aussehen – trotz Klimakrise, sinkender Wasserstände und struktureller Herausforderungen? Diese Fragen standen am Mittwochabend im Mittelpunkt einer vom KURIER veranstalteten Podiumsdiskussion in Weiden am See mit dem Titel "Natur. Genuss. Wasser."