Tourismus: Rekordsommer mit schwachem Finish

Zum Schluss wollte das Wetter nicht mehr mitspielen, um der burgenländischen Tourismussaison noch die Krone aufzusetzen. Die lang anhaltende Schlechtwetterphase mitsamt Hochwasser schlägt sich in der September-Bilanz mit einem Rückgang der Übernachtungen von 8,1 Prozent im Vergleich zu 2023 nieder.

Trotzdem dürfte 2024 noch zum Rekordjahr für den Burgenland Tourismus werden. Von Jänner bis September wurden 2,69 Millionen Nächtigungen verzeichnet – so viele wie nie zuvor in diesem Zeitraum. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 4,2 Prozent.

„Das Burgenland hat sich als ganzjähriges Reiseziel etabliert“, sieht sich Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel in seiner Strategie bestätigt. Bei den Besucherzahlen habe sich inzwischen eine Stabilität eingestellt, die von kurzfristigen Einbrüchen nicht nachhaltig beeinträchtigt wird.

Rückgang vor allem bei Campingplätzen

Der Rückgang im September betraf vor allem die Nächtigungen auf Campingplätzen, die zu dieser Jahreszeit üblicherweise noch gut gebucht sind. So fallen in der September-Bilanz vor allem jene Gemeinden negativ auf, in denen es größere Campingmöglichkeiten gibt: Zum Beispiel Breitenbrunn (minus 39 Prozent Übernachtungen), Oggau (-33 Prozent) oder Mörbisch (-23 Prozent). „Der Rückgang im September ist vor allem auf die verheerende Unwettersituation zurückzuführen, die viele Reisende dazu gezwungen hat, ihre Urlaubspläne zu ändern oder bereits gebuchte Reisen zu stornieren“, meint Tunkel.

Zurück zu den erfreulicheren Details aus der Tourismusstatistik: So sind heuer wieder deutlich mehr internationale Gäste ins Burgenland gekommen als noch 2023.