Stärkster Juni aller Zeiten: Fast 1,5 Millionen Nächtigungen in halbem Jahr

Die Zahlen übertreffen selbst den bisherigen Spitzenwert aus dem Juni 2023 (438.324 Nächte). Auch die Ankünfte stiegen deutlich: 159.141 Gäste besuchten das Burgenland im Juni, was einem Zuwachs von 13,6 % entspricht.

Der Tourismus im Burgenland schreibt neue Rekorde: Mit 1.497.981 Nächtigungen im ersten Halbjahr 2025 verzeichnet das Bundesland das beste Halbjahr seiner Geschichte . Auch der Juni übertraf mit 476.882 Übernachtungen alle bisherigen Monatswerte – ein Plus von 12,2 % gegenüber Juni 2024.

Auch Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel verweist auf die Arbeit der vergangenen Monate: „Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv an der Weiterentwicklung unseres touristischen Angebots gearbeitet, das Burgenland im In- und Ausland sichtbar positioniert und viele starke Maßnahmen umgesetzt.“

Die Gesamtzahlen im Halbjahresvergleich bestätigen den Trend: 548.765 Gästeankünfte bedeuten ein Plus von 3,3 %, die Nächtigungen stiegen um 2,2 %. Die inländischen Übernachtungen wuchsen auf 1.162.237 (+1,6 %), die ausländischen auf 335.744 (+4,2 %). Auch im Jahresvergleich punktet das Burgenland mit der zweithöchsten Wachstumsrate aller Bundesländer.