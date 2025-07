Top-Meeting bringt Sportstars nach Eisenstadt

Sportlandesrat Heinrich Dorner betonte, dass neben einer exzellenten Infrastruktur vor allem Menschen wie Meeting-Director Rolf Meixner und der Leichtathletikverband Burgenland entscheidend zum Erfolg beitragen. Auch die Unterstützung durch Sponsoren wie die Raiffeisenlandesbank und das Unternehmen OSR sei maßgeblich. Diese Kombination ermögliche „Top-Events“, die das Burgenland als Sportland prägen.

Der Fokus liegt zudem auf der Nachwuchsförderung: Im November 2024 wurde bereits der vierte Landesschulstützpunkt für Leichtathletik in Oberschützen eröffnet – neben Standorten in St. Michael, Neusiedl am See und Kobersdorf. Das steigende Interesse der Jugend bestätigt den Erfolg der Fördermaßnahmen, die das Ziel verfolgen, das Burgenland zur Nummer eins im österreichischen Sport zu machen.