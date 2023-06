Eisenstadt: Mit einer neuen Tribüne fällt die Athletik leicht

Jetzt ist es bald vier Jahre her, dass die ersten Bewerbe in der modernen Leichtathletikarena am östlichen Rand der Landeshauptstadt abgehalten wurden. Das war im Herbst 2019.

Seither sind stetig steigende Besucherzahlen verzeichnet worden, denen nun mit der Fertigstellung einer neuen Tribüne Rechnung getragen wurde.

