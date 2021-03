Rolf Meixner, der Atomphysiker mit sportlichem Ehrgeiz

„Ich hatte dann ein gutes Angebot von Siemens, das ich aber nicht angenommen habe“, erzählt er. Dabei war er vom Generaldirektor sogar zu einem persönlichen Termin eingeladen worden. „Ich bin lieber in die Forschung gegangen, habe schon parallel zum Studium zu arbeiten begonnen und war auch eine Zeit lang in Amerika.“ An der Technischen Uni Wien war Meixner an der Entwicklung von Diesel-Katalysatoren für Pkw beteiligt.

Erfolgreiches Laufteam

Der Sport ließ ihn aber nicht los. Neben der UEFA-B-Lizenz im Fußball erwarb er die höchste Leichtathletik-Zulassung als Trainer und machte das Laufteam Eisenstadt gemeinsam mit Ruth Schneeberger zum erfolgreichsten burgenländischen Laufsport- und Leichtathletikverein aller Zeiten mit zahlreichen Meistertiteln, Medaillen und Rekorden.

Auch internationale Erfolge konnte er mit Raphael Pallitsch, Valentina Eranovic, Adam Mecs und Isabelle Bongarts erringen. „Im Training halte ich mich nicht nur an klassische Lehrbücher der Trainingslehre, sondern entwickle über meine Erkenntnisse der Sportbiologie eigene Konzepte“, sagt er. So habe er beispielsweise den Fußballverband schon früh über „die Möglichkeit, den Gegner durch schnelles Ansprinten unter Druck zu setzen“ informiert, berichtet er: „Heute heißt das Pressing und ist allgemein üblich, aber damals hat der Verband gemeint, das ist Blödsinn.“