Autounfall im Südburgenland: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Die Landessicherheitszentrale (LSZ) berichtete außerdem von zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten, die Polizei hielt sich bezüglich der Schwere der Verletzungen zurück. Laut LSZ wurde eine Person mit dem Notarztwagen, eine andere mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Drei Fahrzeuge beteiligt

In den Unfall waren drei Fahrzeuge und fünf Personen involviert. Dieser ereignete sich gegen 6 Uhr auf der B63a zwischen Oberwart und Unterwart. Das Fahrzeug der 48-Jährigen kollidierte mit einem Pkw, an dessen Steuer ein 22-Jähriger saß und in dem sich zwei weitere Personen befanden.

In der Folge geriet ein nachkommendes Auto mit einem Insassen ebenfalls in die Kollision. Die Unfallursache ist noch unbekannt.