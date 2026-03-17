Oscar-Verleihung: Dieser Koch aus dem Burgenland war mit dabei

Mit Thomas Sandhofer brachte die Scheiblhofer World kulinarische Expertise aus dem Burgenland auf eine internationale Bühne. Der Culinary Director des "Infinity – The Restaurant" in Andau war Teil des Küchenteams rund um den österreichischen Starkoch Wolfgang Puck und kochte bei der Oscar-Verleihung in Hollywood für Gäste aus der internationalen Filmbranche.

Wenn sich Schauspieler:innen, Regisseure und Produzenten aus aller Welt zur Verleihung der Academy Awards in Los Angeles versammeln, gehört auch das offizielle Galaessen im Anschluss an die Preisverleihung zu den Fixpunkten des Abends. Seit vielen Jahren – heuer bereits zum 32. Mal – verantwortet Wolfgang Puck mit seinem internationalen Team das kulinarische Konzept dieser Veranstaltung. In diesem Jahr war auch Thomas Sandhofer Teil dieses Teams. Der Zwei-Hauben-Koch und Culinary Director des "Infinity – The Restaurant" der Scheiblhofer World unterstützte die Vorbereitungen und die Umsetzung des Gala-Dinners. Für mehrere hundert Gäste aus der internationalen Filmbranche wurde ein Menü auf höchstem gastronomischem Niveau serviert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Scheiblhofer Zwei-Hauben-Koch Thomas Sandhofer aus Andau kochte im Team von Wolfgang Puck beim Galaessen der Academy Awards.