Oscar-Verleihung: Dieser Koch aus dem Burgenland war mit dabei
Mit Thomas Sandhofer brachte die Scheiblhofer World kulinarische Expertise aus dem Burgenland auf eine internationale Bühne. Der Culinary Director des "Infinity – The Restaurant" in Andau war Teil des Küchenteams rund um den österreichischen Starkoch Wolfgang Puck und kochte bei der Oscar-Verleihung in Hollywood für Gäste aus der internationalen Filmbranche.
Wenn sich Schauspieler:innen, Regisseure und Produzenten aus aller Welt zur Verleihung der Academy Awards in Los Angeles versammeln, gehört auch das offizielle Galaessen im Anschluss an die Preisverleihung zu den Fixpunkten des Abends. Seit vielen Jahren – heuer bereits zum 32. Mal – verantwortet Wolfgang Puck mit seinem internationalen Team das kulinarische Konzept dieser Veranstaltung.
In diesem Jahr war auch Thomas Sandhofer Teil dieses Teams. Der Zwei-Hauben-Koch und Culinary Director des "Infinity – The Restaurant" der Scheiblhofer World unterstützte die Vorbereitungen und die Umsetzung des Gala-Dinners. Für mehrere hundert Gäste aus der internationalen Filmbranche wurde ein Menü auf höchstem gastronomischem Niveau serviert.
Das"Infinity – The Restaurant" ist das Fine-Dining-Restaurant der Scheiblhofer World in Andau. Unter der kulinarischen Leitung von Thomas Sandhofer verbindet das Restaurant regionale Produkte mit internationalen Einflüssen und kreativen Zubereitungsmethoden. Von Falstaff wurde das Restaurant heuer mit 95 Punkten ausgezeichnet.
Mit seiner Teilnahme am Galaessen der Academy Awards sammelte Thomas Sandhofer zudem Eindrücke aus der internationalen Spitzenküche. Inspirationen aus Hollywood sollen künftig auch in seine Arbeit in Andau miteinfließen.
„Es ist eine besondere Ehre, Teil dieses Teams zu sein und bei einem der bekanntesten Events der Welt mitkochen zu dürfen“, sagt Thomas Sandhofer. „Diese Erfahrungen werde ich mit nach Hause nehmen und sie als Inspiration für neue Gerichte und kulinarische Highlights nutzen.“
Kommentare