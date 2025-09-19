Thermen: Wie das Regenwetter zum Wirtschaftsmotor wurde

1,8 Millionen Übernachtungen wurden 2024 rund um den Neusiedler See verzeichnet, die Region ist das größte Zugpferd der heimischen Branche. An erster Stelle im Vergleich der Gemeinden liegt mit Bad Tatzmannsdorf aber ein Thermenort im Bezirk Oberwart.

Dort gilt: Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Denn Bad Tatzmannsdorf ist nicht nur Standort des Avita Resort, der ältesten Therme des Landes, sondern verfügt seit dem 17. Jahrhundert über den besonderen Ruf eines Kur- und Heilorts.

Die Folge: Mit 516.000 Übernachtungen im Vorjahr liegt man weit vor der Nummer zwei und drei, Podersdorf (407.000) und Lutzmannsburg (272.000). Neben den Hotels und der Therme sind es vor allem die Kuren im Reduce Gesundheitsresort, für die Bad Tatzmannsdorf bekannt ist.

Im Vorjahr wurde ein Rekordumsatz von knapp 31 Millionen Euro erreicht, 2025 entwickelt sich in eine ähnliche Richtung, trotz steigender Kostensituation. „Wir haben einen guten Mix – einerseits unsere klassischen Heilanwendungen, andererseits moderne Therapien in unserem Bodylab. Unser großer Vorteil ist, dass wir sowohl Kuren als auch Thermenfeeling anbieten“, sagt Reduce-Geschäftsführer Andreas Leitner. Derzeit werden die Kurhotels Zug um Zug klimatisiert.