Burgenland ist "hottest"

Tatsächlich, Thermen überall. Da kann sich US-Präsident Donald Trump mit seinem „we are the hottest country in the world“ (wir sind das heißeste Land der Welt; Anm.) brausen gehen. Am besten kalt.

Denn direkt nach den internationalen Lorbeeren für die Wellness-Oasen Larimar in Stegersbach und die Vila Vita in Pamhagen wurde das neue Infinity-Becken der Allegria Therme Stegersbach eröffnet (der KURIER berichtete). Und am Mittwoch wird in Bad Tatzmannsdorf der 30. Geburtstag der ältesten Therme des Landes gefeiert.

Warmes Wasser wirkt also

Das hat kein Bundesland so eindrucksvoll bewiesen, wie das beim EU-Beitritt mit massiven Förderungen unterstützte Burgenland.