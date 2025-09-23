Grüner Klubobmann ist zu Grün für die Bekämpfung von Ragweed

Die Bestellung eines Grünen zum Ragweed-Beauftragten in Oberschützen wirkte naheliegend – zumal sie in die Zeit der türkis-grünen Koalition im Bund fiel. Dass der Betroffene nicht nur Gemeinderat, sondern auch Landtagsabgeordneter und mittlerweile Klubobmann ist, störte damals kaum. Nun aber ist Wolfgang Spitzmüller sein ehrenamtliches Amt los.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde er abberufen. Die Begründung von Bürgermeister Hans Unger (ÖVP): Spitzmüller habe die Funktion „in erster Linie für politische Zwecke genutzt“. Es sei zu hören gewesen, dass „Anzeigen vor allem gegen wenige Einzelpersonen eingebracht wurden, die zufällig auch politische Mitbewerber waren“. Es braucht keine große Fantasie, um zu erahnen, wem viele der Ragweed-verseuchten Flächen gehörten, die Spitzmüller meldete: Landwirten. Dass diese vielfach ÖVP-nah oder selbst Mitglieder der Partei sind – wie Vizebürgermeister Ernst Karner überrascht wenig. Laut Spitzmüller war Karner „genervt“ von den Anzeigen und seiner Vernichtungspflicht nicht nachgekommen.