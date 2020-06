Thermen alleine reichen nicht

Lutzmannsburg als Beispiel, ist für den Fachmann "sehr einseitig" positioniert. "In der Therme fühlt sich ein Erwachsener nicht wirklich wohl", erklärt er. Es gäbe viele Möglichkeiten in den Regionen rund um die Thermen, "doch die sind viel zu wenig ins Marketing- und in die Angebotsentwicklung eingebunden". Die regionale Entwicklung mit Schwerpunkt Therme sei ja in Ordnung, "wenn aber die Thermen das Umfeld ausdünnen, dann ist das nicht wirklich nachhaltig". Wenn man im Burgenland den "vernünftigen Weg" des Ganzjahres-Tourismus gehen möchte, dann müsse man auch ein Angebot für Leute schaffen, die nicht in die Therme gehen. "Und vor allem: man muss die Region mitleben lassen", meint Zellmann.