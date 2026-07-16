Theatersommer: Ein 30er und ein 70er in Parndorf

„Der Geizige“ hat seit einer Woche den Kirchenplatz in Parndorf fest im Griff. Bei der Premiere am vergangenen Donnerstag geizte das Publikum nicht mit Applaus.

Nach einhelliger Meinung präsentiert sich der Theatersommer Parndorf in seiner 30. Spielsaison von seiner unterhaltsamsten und verspieltesten Seite. Die Neuinterpretation von Molières Komödienklassiker in fünf Akten setzt auf Tempo, pointierte Dialoge und einen gesellschaftskritischen Blick auf menschliche Schwächen.