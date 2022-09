Teilsperre der Mattersburger Schnellstraße am Wochenende

Am kommenden Wochenende – von Freitag, ab 20 Uhr, bis Sonntag längstens 24 Uhr – wird die Mattersburger Schnellstraße S 4 in Fahrtrichtung Mattersburg zwischen den Anschlussstellen Katzelsdorf in Niederösterreich und Neudörfl für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit saniert die Autobahn- und Schnellstraßengesellschaft Asfinag die Fahrbahnoberfläche in diesem Bereich.