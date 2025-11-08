Tödlicher Tauchunfall im Neufelder See: 85 Einsatzkräfte waren machtlos

Ein Tauchunfall hat Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz am Neufelder See im Burgenland (Bezirk Eisenstadt - Umgebung ) geführt. Kurz vor 12.45 Uhr hatten Tauchkameraden einen ihrer Kollegen unter Wasser aus den Augen verloren. Sie setzten mit einem Notruf die Rettungskette in Gang.

Im heurigen Sommer ist ein neuer Taucherstützpunkt des Österreichischen Bundesheeres eröffnet worden. Das Jagdkommando nutzt die Basis für seine Kampfschwimmer und zur Ausbildung der Pioniertaucher.

Der Neufelder See gilt als der einzige Badesee im östlichen Bundesgebiet, der sich auf Grund seiner Tiefe und Klarheit für den Tauchsport bestens eignet. Auch das Bundesheer nutzt den See zu Ausbildungszwecken.

Am Samstag war der beliebte See Schauplatz eines dramatischen Rettungseinsatzes. Nach einem Notfall unter Wasser mussten die Einsatzkräfte nach einem vermissten Taucher suchen.

Zwei Taucher der Wiener Berufsrettung wurden mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 9" an die Unglücksstelle geflogen. Zusammen mit Feuerwehrtauchern aus dem Burgenland wurde nach dem Vermissten gesucht. Um 14.18 Uhr konnte der vermisste Taucher von den Helfern im Wasser lokalisiert und geborgen werden. "Er wurde unverzüglich ans Ufer gebracht, wo der Notarzt umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen begann. Trotz aller intensiven Bemühungen kam für den Taucher jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unglücksstelle", erklärt ein Feuerwehrsprecher.

Polizei ermittelt

Die Unglücksursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz standen rund 85 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hornstein und Neufeld an der Leitha, des Feuerwehr-Tauchdienstes Burgenland, der Berufsfeuerwehr Wien, der Österreichischen Wasserrettung, des Roten Kreuzes, der Polizei sowie der ÖAMTC-Flugrettung.