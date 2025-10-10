Tauchunfall in 31 Meter Tiefe: Zwei Männer in Kliniken gebracht

Am Donnerstagabend ereignete sich am Klopeiner See ein Tauchunfall, bei dem zwei junge Männer verletzt wurden.

Die beiden Taucher im Alter von 21 und 22 Jahren gerieten während ihres gemeinsamen Tauchgangs in eine Notsituation und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Notaufstieg aus 31 Metern Tiefe

Laut Polizeibericht befanden sich die beiden Männer gegen 18:15 Uhr in einer Tiefe von rund 31 Metern, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Notsituation kam. Die Taucher leiteten daraufhin einen unkontrollierten Notaufstieg bis zur Wasseroberfläche ein.

Ein glücklicher Umstand: Ein Tauchlehrer war vor Ort und konnte sofort eingreifen. Er führte umgehend die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, darunter die lebenswichtige Beatmung mit reinem Sauerstoff.