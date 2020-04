Täter geschnappt: 22.000 Stück Mund-Nasen-Schutz gestohlen

Aus einem Firmenlager im Burgenland wurden die Mund-Nasen-Schutzmasken gestohlen - 22.000 Stück an der Zahl. Der Tatverdächtige ist ein 45-jähriger Lkw-Fahrer. Er verstaute die Masken in Kühlboxen und transportierte sie so aus dem Lager ab.

Masken waren für Lebensmittelversorger

Die Masken waren dort für Angestellte und Kunden eines Lebensmittelversogers im Bezirk Eisenstadt-Umgebung bereitgelegt. Während der Tatverdächtige nun von der Polizei ausgeforscht wurde, ist der Verbleib der Masken noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Der finanzielle Schaden des Diebstahls liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.