Surf Worldcup: Jetzt geht die Party richtig los

Bevor am Freitag das Zipfer Seaside Festival die Open Air Konzert-Saison offiziell eröffnet, steht heute in Podersdorf die Red Bull Flugshow von Hannes Arch auf dem Programm. Der Red Bull Air Race Weltmeister 2008 und zweifache Vize-Weltmeister wird ab 14 Uhr mit Loops und Sturzflug bis knapp über den Neusiedler See und direkt über den Köpfen der Besucher das Publikum beeindrucken. Ganz nebenbei wird dabei über Funk den Besuchern seine Moves erklären.

Ein weiteres Highlight heute ist das Unplugged-Konzert von Emiliano, das für perfektes Beach-Feeling am Neusiedler See sorgen wird. Romantisch wird es dann am Abend, wenn der See von einem Feuerwerk erhellt wird.

Festivalflair wird dann ab Freitag aufkommen, wenn beim Zipfer Seaside Festival unter anderem Russkaja, Frittenbude, SPD und Millions of Dreads dem Partypublikum richtig einheizen werden. Liebhaber von House-Musik kommen beim House Floor voll auf ihre Kosten und wer die zünftige Wiesn-Gaudi liebt, der ist in der Herzer Alm genau richtig.