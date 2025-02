Surf Opening 2025 in ganz Österreich - aber nicht am Neusiedler See

„Kein Stein bleibt auf dem anderen“: Mit diesen Worten verkündete der Veranstalter des „ Surf Openings “ Gerhard Polak im vergangenen Herbst den Abzug der Großveranstaltung vom Neusiedler See . Dem KURIER erzählte Polak damals von Plänen , das Event zur gewohnten Zeit – Ende April, Anfang Mai – in ganz Österreich stattfinden zu lassen. Wo und wie genau, blieb zum damaligen Zeitpunkt noch offen.

Die größte Party dürfte im „Vienna City Beach Club“ an der Neuen Donau stattfinden. An den anderen Standorten soll das angeboten werden, was unter den jeweiligen Gegebenheiten möglich ist: Die sportliche Palette soll von Wind- und Kitesurfen über Skimboarden und Stand Up Paddeln bis hin zu Wingfoilen und Upstream Surfing reichen.