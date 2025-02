In Neusiedl am See haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag gegen 3.30 Uhr einen Bankomaten gesprengt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Schaden ist derzeit nicht bekannt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Die Erhebungen laufen noch.