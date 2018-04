Südburgenland: Wo Uhula draufsteht, ist Uhudler drin

Kreativität und Fantasie besitzt Robert Gansfuss. Das sieht man bereits, wenn man sein „Mehlspeis-Paradies“ auf dem Hauptplatz von Eberau betritt. Der Südburgenländer hat sich mittlerweile mit seinen Tortenkreationen über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Zuletzt mit der „Burgkräutertorte“ für die Burg Güssing, die verpackt in einer Holzschachtel mit dem Logo der Burg Güssing auf Wunsch überall in die Welt verschickt werden kann. „Anfragen kamen bereits aus der Schweiz, Kanada und den USA. Es gibt ja viele ausgewanderte Burgenländer, für die das interessant ist.“

Eine spezielle süße Erfindung hat Gansfuss schon länger zu bieten. Unter der hauseigenen Markt „Uhula“ produziert er Marmelade, Likör und Schokolade aus dem für das Südburgenland charakteristischen Uhudler. „Auf die Idee eine eigene Schokolade herzustellen, bin ich durch Zufall gekommen. Ich habe einmal eine Uhudlerschokolade gegessen, die nach vielem geschmeckt hat, aber nicht nach Uhudler. Also habe ich ein eigenes Rezept entworfen.“ Dieses unterliegt seinem Geheimnis, nur so viel verrät er: „Die Tafeln werden handgegossen, in die Füllung kommt hauseigene Marmelade und selbst hergestellter Uhudlerlikör.“