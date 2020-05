Suchtmittel um 360.000 € gedealt

Die Ermittler aus dem Bezirk Neusiedl am See konnten, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Donnerstag einen 42-jährigen Niederösterreicher als Hauptverdächtigen festnehmen. Mit ihm wanderten sieben weitere mutmaßliche Dealer hinter Gitter. Der Bande gehörten in Summe 13 Personen an.

Sie sollen in den letzten Monaten vor allem Jugendliche im Bezirk Neusiedl am See mit illegalen Substanzen versorgt haben. Im einzelnen handelt es sich um rund 26 Kilogramm Cannabisblüten, rund 4,4 Kilo Speed, drei Gramm MDMA und an die 20 LSD-Trips, die unter die meist jugendlichen Konsumenten gebracht wurden. Ein Teil der Drogen ist aus dem Ausland nach Österreich geschmuggelt worden. Insgesamt wurden Suchtmittel im Wert von rund 360.000 Euro verkauft.