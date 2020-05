Streuobst: Kulturgut mit Geschmack

Das Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach: Seit etlichen Jahren durch J:opera ein Quell kulturellen Genusses auf allerhöchstem Niveau. In den kommenden Tagen rückt nun aber eine andere Sorte Kulturgut in den Fokus - das Streuobst.



Eine Premiere feiert dabei die Internationale Fachtagung, Donnerstag und Freitag angesetzt. 80 Experten aus Österreich, Ungarn, Slowenien und Deutschland haben ihre Teilnahme zugesagt. "Dabei werden die Themen Erhalt, Nutzung, Pflege und Vermarktung erörtert", sagt Christian Holler vom Naturschutzbund Burgenland, der als Organisator verantwortlich zeichnet. "Auch eine Exkursion steht am Programm."



Europaweit würde die gleiche Problematik vorherrschen - überalterte Bestände und oftmals fehlende Pflegemaßnahmen bereiten Kopfzerbrechen. "Die Erhaltung muss forciert werden, der Schwerpunkt in der Verarbeitung liegen", erläutert Holler. "Es gibt sehr schöne Produkte, nur von Früchten der Streuobstwiese. Diese müssen aber zur Geltung kommen." In Österreich nennt der Experte das Mostviertel als vorbildlich, aber im Weinland Burgenland werde Most nur milde belächelt. "Die Qualität der alten Sorten ist aber unschlagbar, da kann kein Plantagenobst mithalten", bricht Holler die Lanze. Der Erhalt bedeute im gleichen Atemzug auch Naturschutz, ein enorm wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten.