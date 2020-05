Streit zwischen Schülern eskaliert

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Klassenkameraden ist Freitagnachmittag in Gols eskaliert. Zwei Burschen aus der dritten Klasse der Neuen Mittelschule Gols sind nach dem Unterricht auf dem Vorplatz der Schule aneinandergeraten.

„Die beiden haben gerauft, als plötzlich einer der beiden eine Schere zog und sie seinem Mitschüler in die Schulter rammte“, schildert der Direktor der Neuen Mittelschule und Bürgermeister von Gols, Hans Schrammel. Schrammel, der von dem Vorfall informiert wurde, alarmierte sofort Notarzt, die Polizei und die Eltern des 13-jährigen Opfers. Worüber sich die Burschen gestritten hatten, konnte Schrammel vorerst nicht sagen. Die Wunde habe „schlimm geblutet“, der Notarzt konnte aber schnell Entwarnung geben. Der Bursche erlitt lediglich eine Fleischwunde, wie Christa Praher-Ennöckl, Sprecherin der Unfallambulanz in Frauenkirchen bestätigte. Der Verletzte wurde in der Ambulanz behandelt und anschließend in häusliche Pflege entlassen.

Welche Konsequenzen die Tat für den 13-Jährigen haben wird, ist noch unklar. Weil der Schüler noch strafunmündig ist, „werden wir einen Bericht an die Bezirkshauptmannschaft schicken“, sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Gols.

In der Schule werde der folgenschwere Streit am Montag mit Schülern und Eltern thematisiert, kündigt Schrammel an. „Es ist tragisch, aber leider passiert“, bedauert der Direktor.