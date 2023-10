Streit um offene Schulden: Mann wurde angeblich angeschossen

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, erhielt die Polizei einen Anruf vom Krankenhaus Kittsee. Dort wurde zuvor ein Mann (39) mit verschiedenen Verletzungen behandelt. Laut der Aussage des Mannes – er ist ein in der Slowakei lebender Österreicher – wurde er von zwei Personen in ein Wohnhaus in Kittsee gelockt und dort von den beiden Männern angeschossen, geschlagen und gefesselt.

Außerdem soll er eine Injektion in den Oberschenkel erhalten haben. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung.

➤ Weitere aktuelle Nachrichten aus Österreich