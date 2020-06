Straßenkämpfe in Eisenstadt

Steiner versteht die „Querschüsse“ des SPÖ-Vizebürgermeisters nicht. Die Stadt Eisenstadt habe in den vergangenen Jahren jährlich rund 700.000 Euro in den Erhalt und die Sanierung des Gemeindestraßennetzwerks investiert. Im heurigen Jahr sei dieser Budgetposten sogar auf 1,4 Millionen Euro verdoppelt worden.

„Noch nie – in der Geschichte unserer Stadt – wurde innerhalb so kurzer Zeit, so viel Geld in die Hand genommen, um in den Straßenbau und die Verkehrssicherheit zu investieren“, sagt Steiner, der betont, mit Straßenbaulandesrat Helmut Bieler ein gutes Gespräch geführt zu haben, „bei dem wir gemeinsam eine gute Lösungen für Eisenstadt diskutiert haben“, so Steiner.