"Stories in the City": Literatur in der Fußgängerzone
Mit „Stories in the City“ startet Eisenstadt erstmals eine sommerliche Literaturreihe unter freiem Himmel. An sieben Mittwochabenden verwandelt sich die Fußgängerzone vor der Buchhandlung Thalia in eine offene Lesebühne.
Von 1. Juli bis 12. August lesen Autorinnen und Autoren aus dem Burgenland und darüber hinaus jeweils um 18 Uhr aus ihren Werken. Der Eintritt ist frei, bei Schlechtwetter wird in die Buchhandlung ausgewichen.
Mit dem neuen Format erweitert die Stadt ihr Kulturprogramm um einen literarischen Schwerpunkt. „Mit ,Stories in the City’ schaffen wir ein völlig neues Kulturangebot für Eisenstadt. Literatur gehört genauso ins Herz unserer Stadt wie Musik, Kulinarik oder Begegnung“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Den Auftakt macht am 1. Juli Katharina Riha mit ihrem Roman „Choices“. Danach folgen unter anderem Wolfgang Millendorfer, Thomas Hofer und Emily Walton.
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