"Stories in the City": Literatur in der Fußgängerzone

Mit „Stories in the City“ startet Eisenstadt erstmals eine sommerliche Literaturreihe unter freiem Himmel. An sieben Mittwochabenden verwandelt sich die Fußgängerzone vor der Buchhandlung Thalia in eine offene Lesebühne.

Von 1. Juli bis 12. August lesen Autorinnen und Autoren aus dem Burgenland und darüber hinaus jeweils um 18 Uhr aus ihren Werken. Der Eintritt ist frei, bei Schlechtwetter wird in die Buchhandlung ausgewichen.