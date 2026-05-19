Im Livestream: Babyalarm in Rust - die ersten Küken sind geschlüpft

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In Rust am Neusiedler See sind in den vergangenen Wochen die ersten Storchenküken geschlüpft. Das nasskalte Wetter der letzten Tage am Wochenende machte ihnen wenig zu schaffen, die Elternvögel kümmern sich gut um ihren Nachwuchs, erklärte Igor Smrtnik vom Storchenverein Rust im APA-Gespräch. Auch die zuletzt regenarme Phase war nicht problematisch, das Futterangebot am See war gut, meinte er.

Livebilder von den Storchenbabys Noch sind nicht alle Jungtiere geschlüpft, geschweige denn gezählt. Über die Storchen-Webcam können die Ersten aber schon beobachtet werden - die Livebilder gibt es hier zu sehen. In einem Nest am Rathaus etwa sitzen laut dem Vereinsobmann bereits vier Küken. Im Vorjahr wurden in Rust 70 Jungstörche von 26 Brutpaaren großgezogen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Storchenkamera Rust Livebilder von der Storchenkamera gibt es auf freistadt-rust.at zu sehen.

Kälte sei zwar für die kleinen Störche nie gut, der Kälteeinbruch Mitte Mai war für sie aber noch nicht bedenklich, meinte er. Eventuell würden nun weniger Eier ausgebrütet, dazu ließ sich jedoch noch keine Aussage treffen. Das Futterangebot sei jedenfalls ausreichend, auch wenn das Frühjahr sehr niederschlagsarm verlief.