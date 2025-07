Maria Bründl: Stiller Wallfahrtsort mit großer Geschichte

Im Inneren der Kapelle können Besucher still beten – doch für die lebendige Tradition sorgen vor allem die ehrenamtlich tätigen „Bründl-Frauen“, die jeden Sonntagnachmittag eine Andacht halten. Ein besonderes Zeugnis des gemeinschaftlichen Engagements ist der Kreuzweg, der im Hohlweg zur Kapelle führt. Herbert Putz initiierte ihn 1986 und versammelte rund 30 junge Männer für das Projekt.

Die Stationen wurden aus schlichtem Akazienholz gefertigt, auf ihnen zeigen Hinterglasbilder der Künstlerin Edda Schaller den Leidensweg Christi. „Es sollten bodenständige Materialien verwendet werden, die attraktiv und ansprechend, aber dennoch schlicht sind“, heißt es in der Entstehungsgeschichte. Fast tausend Arbeitsstunden stecken in dem Weg – meist geleistet an Wochenenden, da viele der Helfer unter der Woche in Wien arbeiteten.

Die Kapelle ist ganzjährig frei zugänglich – ein Ort stiller Spiritualität mit spürbarer Geschichte.