Brutale Hitze mit 45 Grad: Der muslimische Hadsch endet

Mit einigen tödlichen Zwischenfällen aber ohne eine große Tragödie wie im vergangenen Jahr ist in Saudi-Arabien die muslimische Wallfahrt Hadsch zu Ende gegangen. Bei Temperaturen um 45 Grad Celsius kamen in den vergangenen Tagen 13 iranische Pilger ums Leben, wie die iranische Staatsagentur IRNA berichtete. Insgesamt nahmen dieses Jahr etwa 1,6 Millionen Muslime aus Saudi-Arabien und anderen Ländern an der Wallfahrt teil.

Die Pilgerfahrt soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. Viele Gläubige nehmen aus finanziellen Gründen ohne die offizielle Pilger-Lizenz am Hadsch teil und wurden daher nicht von den saudi-arabischen Behörden registriert. Sie haben keinen Zutritt zu gekühlten Räumen, was die Pilgerfahrt gesundheitlich gefährlich macht.

In den kommenden Jahren fällt der Hadsch wieder in kühlere Jahreszeiten

Der Beginn der Wallfahrt hängt vom Erscheinen der Neumondsichel ab und variiert deshalb von Jahr zu Jahr. In den kommenden Jahren falle der Hadsch in etwas kühlere Jahreszeiten, teilte das saudische Zentrum für Meteorologie mit. Erst in rund 25 Jahren finde die Wallfahrt wieder in den besonders heißen Sommermonaten statt.