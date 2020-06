Steiner’s Café ist Vergangenheit

Steiner meinte zwar, dass die Behörden bei ihm "alle Augen zugedrückt" hätten. Er sehe auch ein, dass Fettabscheider sehr wichtig seien. Aber er verstehe nicht, warum man nicht die Ware prüft, ob etwas Verderbliches festzustellen ist oder ob irgendwelche Keime vorhanden sind. Sollte das der Fall sein, so gehöre der Betrieb geschlossen. "Und wenn ich meine Cremeschnitten am Boden produziere und es ist an ihnen nichts Negatives festzustellen, dann soll man mich arbeiten lassen". Stattdessen kontrolliert man ob ein Rohr Unter- oder Überputz liegt, oder ob die Fliesen bis oben hinauf verlegt sind. "Mein Lokal war eine alte Bude, ich hätte es nicht mehr zahlen können", so der 62-jährige Konditor, der vom Arbeitslosengeld lebt und bei der Gemeinde noch einige Tausender Außenstände hat.

Seiner Meinung nach würden in Eisenstadt einige Lokale sehr gut gehen, dem Großteil aber nicht. "Die Mieten in Eisenstadts für Gastronomiebetriebe liegen jenseits von Gut und Böse." Und dass laut einer unbestätigten Umfrage nur 300 Personen in Eisenstadt am Abend unterwegs sind, "wird schon hinkommen". Denn die Leute würden nicht mehr so viel verdienen, können sich das Ausgehen nicht mehr leisten und wenn sie nach Hause kommen seien sie froh, dass sie ihre Ruhe haben.