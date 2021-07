Diese „Botschafter“ nehmen sich Dudelsack zur Brust

Um neue Gesichter für den Dudelsack zu begeistern, veranstalten die „CPDB“ unter ihrem Pipe Major Thomas Torda auch Workshops. Der nächste findet am 15. und 16. Juni in Rust statt (75 bis 80€). (Anmeldung: info@burgenland-pipeband.at). Auch zu den Proben immer montags im Gemeindehaus Steinbrunn (19– 21 Uhr) sind Interessierte willkommen. Gleich den Dudelsack zur Brust nehmen, spielt es aber nicht. „Wir üben und studieren Lieder immer auf einer Übungspfeife ein“, erklärt der Vereinsobmann das Procedere.

Wer sich letztlich zur den „CPDB“ zählen möchte – der Jahresbeitrag macht 25 Euro aus und kann auch als unterstützendes Mitglied geleistet werden –, kann für rund 70 Auftritte im Jahr quasi schon mal tief Luft holen. Die Palette reicht von der Umrahmung einer Whisky-Verkostung über Hochzeiten und Geburtstagsfeiern bis hin zum großen Auftritt am 1.Mai in Wien. Ein weiterer Fixpunkt auf dem Spielplan: „Wir möchten eine Brücke zur traditionellen Blasmusik schlagen und geben oft gemeinsam Konzerte“, betont Lehner. Ist man doch seit Jahresbeginn Mitglied des Burgenländischen Blasmusikverbandes. Dass dieser Brückenschlag gelingt, demonstriert die Truppe nicht nur mit ihrer ersten im Mai erscheinenden CD. Im Vorjahr haben die “CPDB“ beim „1. Österreichischen Pipeband Tattoo“ in Pöttsching mit dem örtlichen Musikverein und drei weiteren Pipe-Bands aufgespielt. Und das nächste Ziel? „In zwei bis drei Jahren in Schottland an einem Dudelsack-Wettbewerb teilnehmen“, so Lehner. „Dafür bereiten wir uns jetzt schon vor.“ www.burgenland-pipeband.at