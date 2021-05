Startschuss für den neuen Kindergarten in Purbach

Im Vorjahr wurde die Landesgesellschaft „Projektenwicklung Burgenland“ (PEB) gegründet, um die burgenländischen Gemeinden bei der Entwicklung, Organisation, Planung und Finanzierung von Bauprojekten zu unterstützen.

Am Mittwoch erfolgte mit dem Spatenstich für einen neuen Kindergarten in der Stadtgemeinde Purbach am Neusiedler See der Auftakt zur Realisierung eines weiteren Projekts der PEB.