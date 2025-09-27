Städtische Plätze: Es braucht mehr als Entsiegelung

War‘s bloß Zufall oder doch Ausdruck des schlechten Gewissens? Jedenfalls haben der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) und die Klubchefin der Grünen, Samara Sánchez Pöll, in der Vorwoche eine umfassende Entsiegelungsoffensive in der größten Stadt des Landes angekündigt. Laut einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates soll in der Landeshauptstadt ab 2026 „die Entsiegelung öffentlicher Flächen aktiv vorangetrieben“ werden.

Ausdrücklich genannt werden der Kalvarienbergplatz vor der Haydnkirche am Oberberg, Jerusalemplatz und Wertheimergasse am einst jüdischen Unterberg sowie Domplatz und Colmarplatz im Zentrum der Stadt. Die Ankündigung samt vagem Zeit- und Finanzierungsplan erfolgte wenige Tage, nachdem am Rand der 16.000-Einwohner-Stadt ein vierter Baumarkt eröffnet wurde. Wo bis vor Kurzem noch Äcker waren, gibt‘s jetzt auf einer Fläche von fast 16.200 Quadratmetern alles, was das Heimwerkerherz höherschlagen lässt. Exodus an Peripherie Und seit Anfang September weiß man auch, dass die Raiffeisenlandesbank bis 2030 unweit des neuen Baumarkts ihre neue Landeszentrale errichten wird, der bisherige Firmensitz in Sichtweite des Schlosses Esterhazy wird nach rund 70 Jahren aufgegeben.

Jerusalemplatz im ehemaligen jüdischen Viertel ist ein vergessener Ort

Dass Entsiegelung jetzt auf allen politischen Ebenen zum Thema werde, sei ja schön und gut, sagt der Eisenstädter Landschaftsarchitekt Heinz Gerbl im KURIER-Gespräch. Aber ein paar Pflanzen und Wasserelemente allein „ändern nichts“, so Gerbl, der in den vergangenen Jahren für seine Arbeiten dreimal mit dem Dorferneuerungspreis des Landes ausgezeichnet wurde und heuer mit dem Stadtgarten Oberwart als eines von zwei burgenländischen Projekten eine Nominierung für den österreichischen Bauherrenpreis erhalten hat. Gerade in der Landeshauptstadt zeige der derzeitige Zustand „aus meiner Sicht viel mehr Defizite als nur die Versiegelungsproblematik“, so Gerbl. Entscheidend für städtische Plätze seien auch Aufenthaltsqualität und Klimatauglichkeit, Licht und Möblierung.

Bereits 2017 haben Gerbl und der Architekt und Designer Martin Mostböck, dessen Vater Friedrich Mostböck in den 1960er-Jahren die ersten Reihenhaussiedlungen in Eisenstadt plante, im Rahmen des Freiraumprojekts Vorschläge für eine Neugestaltung des Franziskanerplatzes unterbreitet. „Versiffter Platz“ Mit regionalen Materialien, wie dem Sandstein aus St. Margarethen, der auch fürs Schloss Esterhazy verwendet wurde, oder Akazie und Lärchenholz für Sitzgelegenheiten nach Art eines Bootsstegs, wollten sie aus dem kleinen Areal zwischen Haydngasse und Zugang zum Schlosspark einen Platz schaffen, der „zum Entspannen und Verweilen einlädt“.

In Oberwart hat Heinz Gerbl den Stadtgarten geplant. Andere Städte seien weiter als Eisenstadt, meint der Landschaftsarchitekt.