St. Margarethen: Wagners "Holländer" ist bereit für den Abflug

Das Team werde sich von keiner Wetterlage abschrecken lassen, wie Regisseur Philipp M. Krenn betonte: „Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen wirklich bei Wind und Wetter probieren. Es bleibt und nichts übrig.“ Bereits in etwas mehr als einem Monat, am 9. Juli, geht die Premiere von Richard Wagners „Fliegendem Holländer“ über die Bühne. Dem Ensemble gewährt Krenn daher verständlicherweise keine Schonzeit.

Zwischen mächtigen Felswänden und einem fast fertigen Bühnenbild ließen sich die Ausmaße der monumentalen Aufführung der Saison 2025 erahnen: Das Bühnenbild zeigt eine norwegische Küstenlandschaft samt Segelschiff.

Es ist eine vielseitige Kulisse geworden: Der erste Akt der Oper spielt auf dem Meer. Im zweiten Akt öffnet sich das Bühnenbild zu einem Haus, dessen Innenleben per Live-Kamera auf eine Felswand projiziert wird – Krenn verspricht einen „Blick in die Seelen der Figuren“. Die Bühne soll so zu einem mystischen Raum werden, in dem Realität und Traum verschwimmen.