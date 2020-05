St. Georgen: Ur-Rebe wird Naturdenkmal

Jetzt soll es aus sein mit der Geheimnistuerei, das Rätsel um den Standort der St. Georgener Mutterrebe wird am Samstag gelüftet. "Bisher wollten wir den Platz möglichst geheim halten, damit der wertvollen Pflanze nicht wieder Schaden zugefügt wird", erklärt Weinbauer Hans Moser. Lediglich einige "Insider" hätten vom Platz in der Ried "Viehtrifft" gewusst. Ab jetzt wollen die St. Georgener sogar, dass ihr Kulturgut von möglichst vielen Menschen besucht und bewundert wird. Am Samstag wird die Rebe nämlich zum Naturdenkmal erklärt. "Daher konnten wir den Weinstock jetzt auch einzäunen, obwohl er im Naturschutzgebiet liegt", sagt Moser. Eine Tafel mit Informationen zur Geschichte des Rebstocks wurde angebracht.