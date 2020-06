Tänzer lassen die "Kupplung schleifen"

Wenn in Pinkafeld jemandem zugerufen wird „slip the clutch“ (auf Deutsch „lass die Kupplung schleifen“), dann handelt es sich nicht etwa um einen Fahrlehrer, der seinen Schüler instruiert, sondern um einen so genannten „Caller“, der Tanzpaaren Anweisungen gibt. Diese etwas andere Tanzsportart heißt Square Dance (siehe Artikelende) und wird wöchentlich in Pinkafeld praktiziert. Im Gasthaus Eisgrübl trifft sich jeden Donnerstagabend eine Gruppe leidenschaftlicher Tänzer, die sich dem amerikanischen Volkstanz verschrieben haben.

Einfach drauf lostanzen können Ungeübte aber nicht. Für das Basis-Level „Mainstream“ gibt es 78 verschiedene Figuren zu lernen, „dafür brauchen Neulinge ungefähr zehn Monate“, erklärt die Obfrau der „Pinkafelder Promenadors“, Gabriele Pietro. Der Squaredance-Verein mit 18 Mitgliedern feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Pietro würde es freuen, wenn sich auch junge Menschen für den Tanzsport begeistern würden. Mit 49 Jahren ist die Südburgenländerin das jüngste Clubmitglied. Der älteste Square Dancer ist 81. „Er meint, tanzen ist ein gutes Mittel gegen Alzheimer“, erzählt Pietro.