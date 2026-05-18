Sportschütze Richard Zechmeister holt zwei Medaillen bei EM

Ende Mai wird Richard Zechmeister 51, das schönste Geschenk hat sich der Sportschütze aus Sankt Georgen schon vor dem Geburtstag abgeholt. Der Pistolenschütze ist mit zwei Medaillen von der Europameisterschaft im kroatischen Osijek heimgekehrt. Nach Bronze mit der olympischen Schnellfeuerpistole eroberte Zechmeister bei seinem letzten Auftritt bei dieser EM Silber mit der Zentralfeuerpistole. Der Österreicher musste sich nur dem Tschechen Jindrich Dubovy geschlagen geben, den Finnen Sampo Voutilainen verwies er auf den dritten Platz.

In Team- und Mixed-Bewerben hat Zechmeister zwar schon einige Medaillen eingeheimst, darunter 2022 die Goldene gemeinsam mit Sylvia Steiner bei der Weltmeisterschaft in Ägypten mit der Luftpistole. Erstmals im Einzel auf dem Podest Aber im Einzel stand Zechmeister in Osijek erstmals auf dem Podest.

Warum läuft es derzeit so gut, fragte der KURIER den Athleten? „Gute Frage“, sinniert Zechmeister. Er habe die Waffen getauscht, „anderes Material“, vor allem aber trainiere er seit Jahren konsequent. Das mache sich irgendwann bezahlt. Dass er mit zunehmendem Alter immer besser werde, entlockt Zechmeister, der erst seit 2018 an internationalen Wettkämpfen für Feuer- und Luftpistole teilnimmt, aber nur ein Schmunzeln. „Damit hat das eher nichts zu tun.“ Eher werde es mit den Jahren schwieriger, etwa was die Augen betreffe. Dubovy und Voutilainen sind jedenfalls deutlich jünger als Zechmeister.

WM und Olympia Zum Feiern hat der Bedienstete des Magistrats Eisenstadt keine Zeit. Denn am Sonntag kommender Woche startet in München schon ein Wettkampf im Weltcup.