Burgenlands Schützen-Ass glänzt bei Weltmeisterschaft

Die Weltmeisterschaft im Sportschießen in Kairo ist für den burgenländischen Pistolenschützen Richard Zechmeister äußerst erfolgreich verlaufen. In den vergangenen zwei Wochen gelang es dem Eisenstädter, in beiden olympischen Disziplinen neue österreichische Rekorde aufzustellen.

Mit 585 Ringen mit der Luftpistole und 581 Ringen mit der Schnellfeuerpistole belegte Zechmeister jeweils den achten Platz. In der Schnellfeuerpistole qualifizieren sich derzeit nur die besten sechs Schützen für das Finale. In der Luftpistole lag er nach dem Grunddurchgang noch auf Rang drei, schied im Finale der besten acht aber gleich zu Beginn aus.

Im Mixed-Team-Bewerb Luftpistole trat er gemeinsam mit Sylvia Steiner an. Das Duo platzierte sich im Mittelfeld auf Rang 31.