SPÖ will bis zu vier neue Bürgermeister

Am 2. Oktober finden im Burgenland Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt und die SPÖ sieht sich dafür bereits gut gerüstet. Ziel sei es, stärker zu werden und die Zahl der derzeit 84 roten Ortschefs um zwei bis vier zu steigern, erklärte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Freitag. Die SPÖ will in den Kommunen auch weiblicher und jünger werden. Auftakt für die Wahlen ist der SPÖ-Landesparteitag am 14. Mai mit der Wiederwahl von Landesparteichef Hans Peter Doskozil.

„Wir wollen deutlich zulegen, an Mandaten und an Bürgermeistern und den Abstand zur ÖVP vergrößern“, gab Fürst als Ziel aus. Spätestens nach der Stichwahl sollen die Roten zwischen zwei und vier neue Ortschefs stellen: „Das Ziel ist hoch gelegt, aber wer gewinnen will, muss das Ziel hoch legen.“ Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen und in 23 Ortsparteien gab es einen Vorsitzwechsel.