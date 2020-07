Spital in Kittsee bleibt in der Spur

"Die Kleinheit des Krankenhauses Kittsee ist ein großer Vorteil: der persönliche Kontakt und die persönliche Betreuung der Patienten wird hier sehr groß geschrieben", sagt Landeshauptmann Hans Niessl. Er würde das Krankenhaus in Kittsee als "Leuchtturm des Bezirkes" bezeichnen.

Doch nicht nur der Landeshauptmann streut dem Ladislaus Batthyány-Strattmann Krankenhaus Rosen. Ohne, dass der Landeshauptmann neben den beiden Herren Helmut Hochedlinger (73) und Ernst Novak (83), Platz genommen hatte, meinten sie unisono: "Hut ab, ein total super Spital." Der Podersdorfer Ernst Novak will nicht sagen, dass er ein Stammgast des Krankenhauses sei, aber in den vergangenen 20 Jahren musste er öfters "herein". "Ich hab’s mit dem Rücken, mit den Bandscheiben", sagt er im KURIER-Gespräch. In diesen 20 Jahren habe er nie schlechte Erfahrungen gemacht: "Die Ärzte und Krankenschwestern machen ihre Arbeit sehr gut. Sie sind freundlich und nett. Da fährt die Eisenbahn drüber." Auch Hochedlinger kann nur Positives aus dem Alltag berichten: "Und wer etwas Schlechtes über das Krankenhaus Kittsee sagt, der sollte sich einmal woanders umschauen."